Di Maio: mai convinto Marra a restare in Campidoglio, solo bugie

Roma, 7 feb. (askanews) - "Sono costretto a smentire per l'ennesima volta di aver avuto il ruolo che quest'oggi, mi attribuiscono i due quotidiani la Repubblica e il Corriere della Sera. Il sottoscritto non ha mai convinto Raffaele Marra a rimanere in Campidoglio, questa è una fantasia. Così come è fantasioso sostenere che io abbia voluto tenere in piedi il rapporto fra la sindaca di Roma e il duo Marra-Romeo. Tutte illazioni diffamatorie che non trovano riscontro nei fatti". Lo afferma in una nota Luigi Di Maio, M5s, vicepresidente del Senato, annunciando la richiesta di rettifica ai due quotidiani.

"Siamo davanti ad un vero e proprio attacco al MoVimento 5 Stelle: vogliono delegittimarci, ma non ci riusciranno - conclude Di Maio -. Cambieremo Roma, cambieremo il Paese".