Di Maio e altri 4 parlamentari ad Amatrice tra terremotati

Roma, 27 dic. (askanews) - Luigi Di Maio del M5s e Barbara Saltamartini della Lega sono i primi due parlamentari giunti ad Amatrice per trascorrere tra i terremotati alcuni giorni e verificarne di persona le condizioni. In giornata è previsto anche l'arrivo dei deputati Antonio Matarrelli del gruppo Misto e Dorina Bianchi, vicecapogruppo Ncd alla Camera, assieme alla senatrice M5s Elena Fattori. I cinque rappresentanti delle istituzioni hanno risposto all'appello del sindaco Sergio Pirozzi che ne aveva sollecitato la presenza "dal 27, 28 e 29" dicembre, "tre giorni di full immersion per vivere in maniera diretta e per poter contribuire ad una risoluzione migliore delle problematiche delle persone".

Di Maio, intervistato da Rainews24 appena giunto tra i terremotati, ha confermato che resterà ad Amatrice "tre giorni, come previsto dall'invito del sindaco, per capire cosa sta funzionando e cosa no. Così da portare a Roma delle migliorie - ha spiegato - di ordine legislativo". Perchè per verificare se le leggi funzionano "bisogna rendersene conto direttamente sul territorio".