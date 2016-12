Depositato al Senato ddl bipartisan per assemblea costituente

Roma, 22 dic. (askanews) - Istituzione di un'Assemblea Costituente, che deliberi in materia di revisione costituzionale, senza alcuna competenza in materia di legislazione elettorale e che sottoponga dopo due anni i testi varati a un referendum popolare confermativo: lo propone il disegno di legge presentato in Senato da Luigi Compagna (Idea) e Paolo Corsini (Pd). Hanno già annunciato di apporre la loro firma i senatori di Idea Gaetano Quagliariello, Carlo Giovanardi e Andrea Augello, Altero Matteoli di Forza Italia e altri senatori di quasi tutti i gruppi parlamentari di palazzo Madama.

L'Assemblea, composta da cento membri eletti a suffragio universale insieme alle nuove Camere con l'espressione di una sola preferenza, siederà nella Città di Viterbo. Ai suoi lavori il governo potrà partecipare solo se la sua presenza sarà richiesta ad hoc e, comunque, senza potersi esprimere sugli emendamenti presentati.