Delrio: la scissione del Pd non c'è, basta parlarne ancora

"Pd non dà scadenze,Governo Gentiloni è in mani Parlamento e sue"

Roma, 14 feb. (askanews) - "Credo che non si possa giocare sulle parole. La scissione non c'è. Il Partito Democratico adesso è unito, è un vero partito, è uno dei pochi dove si discute. Bisogna stare uniti. Uniti siamo tutto, divisi siamo nulla. E solo così possiamo servire il Paese. Approfondiamo tutte le proposte, anche di Bersani, ma non parliamo di scissione". Lo ha detto il ministro renziano dem Graziano Del Rio, intervistato dal Tg1.

"Il congresso - ha affermato- sarà una discussione serena tra diverse piattaforme programmatiche, aperta a tutti, come è abitudine del Partito Democratico". E "la strada" ora, a suo giudizio, è "fare in modo che la discussione congressuale sia una discussione sui contenuti per essere vicini ai bisogni delle persone, delle nostre comunità, per rinsaldare il senso delle comunità, per affrontare le sfide dell'Europa, le gradi sfide dell'immigrazione, ma del lavoro soprattutto". Insomma, "c'è spazio per tutti".

Quanto al Governo, "il partito democratico - ha sottolineato Delrio- non dà scadenze al Governo. Semplicemente vuole preparare una proposta forte, che consenta all'Italia di ritrovare un ruolo da protagonista in Europa, di creare lavoro, di creare prospettive di crescita e di benessere. Tutto il resto è nelle mani dei Parlamentari e del Governo".