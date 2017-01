Dal 17 febbraio a Rimini congresso fondativo Sinistra italiana

Roma, 12 gen. (askanews) - Si terrà a Rimini dal 17 al 19 febbraio prossimi il congresso fondativo di Sinistra italiana. Alla base del congresso, presentato oggi alla Camera dei deputati, c'è un documento per tesi dal titolo "C'è alternativa".

"E' un evento rilevante - ha detto Alfredo D'Attorre - per la sinistra e per la politica italiana, è l'unico cantiere democratico a sinistra, il Pd ha congelato la democrazia interna, noi mettiamo a disposizione dei cittadini la possibilità di costruire un nuovo soggetto che non è di nessuno, che non ha un padrone. E' una opportunità per quel popolo di sinistra che non ha più una casa".

Il congresso sarà anticipato, sabato 4 e domenica 5 febbraio, dalle assemblee territoriali per il voto sui testi congressuali e l'elezione dei delegati.

Sinistra italiana, ha rilevato Fabio Mussi, "nasce con una ambizione: dare un contributo per far uscire la sinistra italiana ed europea dal vicolo cieco in cui si è cacciata. Il documento contesta in radice il mantra secondo cui non c'è alternativa al mercato, alla libera circolazione dei capitali, al lavoro precario. Per noi c'e' alternativa". Si pronone quindi una "lotta a denti scoperti" all'illegalità; un "green new deal"; un rinnovato quadro di diritti civili, sociali e del lavoro; un "fortissimo investimento" su scuola, università e ricerca.

Per quanto riguarda eventuali alleanze future, ha spiegato Mussi, Sinistra italiana, dà "un giudizio molto severo sui mille giorni del governo Renzi. Certo si porrà il tema delle alleanze, noi vogliamo fare una sinistra di governo ma non governista, non in qualsiasi governo, non siamo degli 'alfani' qualunque". E sempre a proposito di alleanze, Peppe De Cristofaro ha parlato della iniziativa di Giuliano Pisapia. "Mi auguro - ha detto - che Pisapia piuttosto che dar vita a operazioni politiche di altro genere possa confrontarsi" con Sinistra italiana.

Per quanto riguarda la legge elettorale, ha concluso D'Attorre, "pensiamo che una legge a impianto prorzionale sia la strada per ricostruire soggetti politici solidi e una rappresentanza democratica più forte".