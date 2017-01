Roma, 28 gen. (askanews) - Se Matteo Renzi cercherà di correre al voto "per normalizzare il partito" e avere "gruppi parlamentari più fedeli" nel Pd scatterà il "liberi tutti". Lo ha detto Massimo D'Alema parlando all'assemblea dei comitati per il no: "Una scelta di questo tipo renderebbe ciascuno libero".