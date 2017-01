D'Alema riunisce la sinistra anti-Renzi da Si alla sinistra Pd

Roma, 28 gen. (askanews) - La sinistra anti-Renzi è tutta all'assemblea organizzata da Massimo D'Alema, da Sinistra italiana alla sinistra Pd. Al centro congressi Frentani si ritrovano le varie anime del mondo che vuole costruire un'alternativa al leader Pd, magari anche fuori dal partito fondato nel 2007. In sala ci sono Nicola Fratoianni, Arturo Scotto, Loredanda De Petris, Paolo Cento di Sinistra italiana. C'è l'ex segretario di Rifondazione Franco Giordano, ci sono ex Ds come Cesare Salvi, i bersaniani Roberto Speranza, Davide Zoggia, Nico Stumpo. Sarà D'Alema a concludere i lavori.