D'Alema: Renzi non sia prepotente, questione è nelle sue mani

Una eventuale scissione nel Pd non è colpa mia

Roma, 18 feb. (askanews) - Una eventuale scissione nel Pd? "Non è colpa mia". E in ogni caso, "la cosa è chiarissima, la questione è nelle mani del segretario". Lo ha detto Massimo D'Alema, a margine dell'assemblea della sinistra, rispondendo ai giornalisti a proposito del rischio di una rottura nel Pd.

"Se Renzi telefona per dire che lui è d'accordo con quello che gli si propone, naturalmente questo apre un processo politico che porta verso un congresso nei tempi ordinari normali - ha spiegato D'Alema -. Se Renzi vuole tirar dritto per la sua strada, è chiaro che noi non possiamo accettare questa prepotenza".