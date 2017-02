D'Alema: le primarie Pd non sono serie, come Festival di Sanremo

Roma, 28 feb. (askanews) - "Le primarie del Pd sono una specie di Festival di Sanremo, non è una cosa seria". Lo afferma Massimo D'Alema, in un video che Gazebo trasmetterà stasera su Rai3. Gazebo ha colto una conversazione di D'Alema con alcuni militanti ieri a Genova.

D'Alema è anche convinto che "questa volta oltre a Forza Italia, che voterà in massa per Renzi in maniera organizzata, andranno a votarlo anche i 5 Stelle perchè mi hanno detto 'noi ci stiamo mobilitando perchè Dio non voglia che non sia Renzi segretario del Pd, perchè se è Renzi siamo sicuri di vincere le elezioni'. Non è una battuta".

D'Alema ha invece parole di apprezzamento per Andrea Orlando. "Se Orlando - dice - diventasse il segretario questo creerebbe un'opportunità per riaprire immediatamente il dialogo con il Pd".