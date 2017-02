Cuperlo a Renzi: scendi da auto, non fare 'Gioventù bruciata'

Roma, 19 feb. (askanews) - Bisogna che tutti "scendano dalla macchina", la sfida nel Pd non deve diventare come la corsa mortale di 'Gioventù bruciata', e tocca innanzitutto a Matteo Renzi indicare "la rotta", accettando un momento di discussione prima delle amministrative e rinviando a dopo il voto il completamento del congresso con le primarie. Lo ha detto Gianni Cuperlo parlando all'assemblea del partito.

"Non si guida, non si è mai guidata la sinistra nella storia italiana, calpestando biografie", ha ricordato Cuperlo. "Non sono io a non avere riconosciuto il segretario ma è stato chi doveva guidare questa forza troppo spesso a non riconoscere la dignità di una parte. Quelle parole 'gufi', 'slealtà', sono state parole di umiliazione".

Cuperlo ha aggiunto: "Io il congresso l'ho chiesto il 5 dicembre, non ho mai cambiato idea. Ma se adesso si invoca un momento che lo preceda per discutere la natura di questo progetto, per discutere come è stato possibile arrivare alla mattinata di oggi, io dico: facciamolo. Poi affrontiamo le amministrative, che vinceremo o perderemo assieme, e dopo completiamo il percorso".

"Se accogli questa richiesta - ha concluso, rivolto a Renzi - vesti i panni di chi per la responsabilità che porta mette in salvo la cosa più preziosa che ci lega. Puoi e devi farlo tu. Sempre chi è al timone sceglie la rotta. Hai chiesto di essere il capo di questa comunità. Fallo adesso, te lo assicuro, io te lo riconoscerò". Altrimenti "nulla sarà uguale, sarà un altro Partito democratico. Chiedo a te e a tutti noi di scendere dalla macchina. Forse qualcuno apparirà un po' meno ardito, ma saremo tutti vivi, che poi alla fine è la sola cosa che conta".