Conti pubblici, blog Grillo: Gentiloni e Padoan si dimettano

E Renzi si ritiri. Hanno immense responsabilità: economia Italia terminale in mano suoi assassini

Roma, 16 gen. (askanews) - L'economia italiana è allo stadio "terminale" e "le responsabilità del governo Renzi, e quindi anche del Ministro dell'Economia Padoan e del Ministro degli Esteri Gentiloni, che oggi siede a Palazzo Chigi, sono immense". Il blog di Beppe Grillo, con un post firmato M5s, attacca l'ex premier che "dovrebbe ritirarsi per sempre dalla vita politica" e gli attuali presidente del Consiglio e ministro dell'Economia che "dovrebbero dimettersi immediatamente lasciando la parola al popolo italiano".

"Il debito italiano - si legge sul blog - è sempre meno credibile. Delle quattro agenzie di rating che la Bce valuta quando deve fornire liquidità alle banche italiane, anche l'ultima, l'agenzia canadese Dbrs, ha retrocesso i nostri titoli di Stato da A a BBB. Lo avevano già fatto le più note agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Secondo l'istituto svizzero il problema del debito italiano è che l'economia non cresce e ristagnano anche tutti gli altri fondamentali economici, tra i quali l'occupazione. A ciò si aggiunge una crisi bancaria della quale il Governo Renzi ha gettato le basi con tre mosse sconsiderate: la risoluzione delle quattro banche popolari a carico dei risparmiatori; il recepimento della direttiva europea sul bail-in; un folle referendum costituzionale che ha esasperato la già disastrosa situazione di Mps, banca legata a doppio filo con il suo partito".

"Le responsabilità del Governo Renzi, e quindi anche del Ministro dell'Economia Padoan e del Ministro degli Esteri Gentiloni, che oggi siede a Palazzo Chigi - sostengono i pentastellati - sono immense. Il primo dovrebbe ritirarsi per sempre dalla vita politica, invece di preparare un ritorno in grande stile sulle macerie dell'economia italiana, gli altri due dovrebbero dimettersi immediatamente lasciando la parola al popolo italiano. Non lo faranno, e la crisi bancaria italiana si trascinerà dietro altre decine di migliaia di incolpevoli risparmiatori". (segue)