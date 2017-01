Contatti Pd-Fi su l.elettorale, sul tavolo anche proporzionale

Roma, 12 gen. (askanews) - Al momento non c'è una trattativa vera e propria, ma tra Pd e Forza Italia sono stati "aperti canali di comunicazione" sulla legge elettorale.

"C'è un dialogo aperto - spiega una fonte Pd - ma vincolato alla sentenza della Corte costituzionale". In pratica gli 'sherpa' di entrambe le parti stanno delineando possibili modelli che possano mettere d'accordo una maggioranza parlamentare ampia. Ufficialmente il Pd ha ancora in campo la proposta di tornare al Mattarellum, ma nei colloqui riservati con gli azzurri si parla anche di un ritorno al proporzionale, che del resto potrebbe essere il modello delineato a breve dalla Consulta.

"Noi siamo per un sistema maggioritario, ma per trovare un accordo con Fi - spiega un parlamentare Pd vicino a Matteo Renzi - il modello su cui lavorare è un proporzionale, anche se con alcuni correttivi per garantire, o provare a garantire, la governabilità. Dunque soglia di sbarramento abbastanza alta, intorno al 5%, e magari un piccolo premio di maggioranza, che però non è facile da studiare con il proporzionale". La speranza, però, è che la Consulta mantenga il doppio turno, tema da sempre caro a Matteo Renzi.

"Per ora non c'è nessuna trattativa reale, ma vari contatti sono in corso", conferma una fonte di Forza Italia. Insomma, qualcosa si muove, come conferma la decisione di Silvio Berlusconi che a breve dovrebbe varare una commissione interna che avrà il compito, appunto, di seguire l'iter della legge elettorale.