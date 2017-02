Consulta: leggi elettorali non ostacolino maggioranze omogenee

"Ok sistemi differenti, ma non compromettere funzionamento Camere"

Roma, 9 feb. (askanews) - Camera e Senato possono avere meccanismi elettorali "differenti" ma non al punto da "ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". Lo scrive la Consulta nelle motivazioni della sentenza con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di parti dell'Italicum.

"L'esito del referendum del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due camere elettive". E "in tale contesto la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre per i due rami del Parlamento sistemi elettorali identici, tuttavia esige che al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati - pur se differenti - non devono ostacolare all'esito delle elezioni la formazione di maggioranze parlamentari omogenee".