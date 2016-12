Roma, 29 dic. (askanews) - Il governo ha piena "fiducia" nel lavoro della magistratura e "massima considerazione" per il ministro Luca Lotti e il comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e dunque non interverrà. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda sull'inchiesta sulla Consip, che vede indagati il ministro dello Sport e il vertice dell'Arma.

"Non mi chieda di fare il giudice, non sono i miei studi - ha detto replicando alla giornalista del Fatto quotidiano -. I giudici saranno i giudici, non ho intenzione e possibilità di entrare nel merito della vicenda. Le persone coinvolte, il ministro Lotti e il generale Del Sette, godono della mia massima considerazione e io non credo che le iniziative giudiziarie di cui sono stati oggetto impongano al governo di prendere decisioni che a mio avviso sarebbero ingiuste e ingiustificate. L'inchiesta si svilupperà, la magistratura fa il suo dovere e la fiducia nel lavoro della Procura di Roma è totale", ha concluso.