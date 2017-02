Commissione rinvia a giovedì su l.elettorale, intreccio decreti

Pd: per noi approdo in aula resta il 27. Toninelli: Mentono

Roma, 14 feb. (askanews) - Nulla di fatto in commissione Affari costituzionali della Camera sulla legge elettorale. A causa di un intreccio di decreti, da un parte il Milleproroghe in scadenza dall'altra quello sulla sicurezza in arrivo, si è infatti deciso di rinviare ad un ufficio di presidenza che si terrà giovedì la definizione del timing dell'esame.

Resta al momento fissato per il 27 febbraio l'approdo in aula del provvedimento "ove concluso". Ed è proprio sul rispetto di quella data che si sono scaldati gli animi, con il M5s che ha accusato gli altri partiti.

"Il Pd - spiega però Emanuele Fiano - è per mantenere la data del 27". Ribatte il pentastellato Danilo Toninelli: "Non c'è stata alcuna forza tranne noi a chiedere di rispettare la data del 27. Noi abbiamo chiesto un cronoprogramma preciso e che ogni forza dicesse quale proposta sostiene. Noi la nostra l'abbiamo presentata, il Pd ne ha 12. Fiano dice una cosa ma i fatti sono altri. Le parole di Fiano sono false".

C'è anche chi, come Gian Luigi Gigli di Democrazia solidale-Centro democratico, ha un'altra linea: "Abbiamo esplicitamente chiesto - rifersice - di superare la data del 27 che è ridicola. E il presidente ha sostanzialmente recepito questa posizione".

Sulla stessa linea c'è Forza Italia. "Noi - sottolinea Laura Ravetto - siamo stati accusati di fare leggi ad personam. Qui siamo arrivati alla legislatura ad personam, che si proceda in base alle esigenze di Matteo Renzi è inaccettabile. L'agenda del governo e del Parlamento non può essere fatta in base alle esigenze di un segretario di partito".