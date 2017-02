Chiamparino: Renzi ripensi suo programma e accetti congresso Pd

Roma, 11 feb. (askanews) - "Se fossi Renzi definirei una piattaforma politico-programmatica nuova e accetterei fino in fondo la sfida del congresso anticipato riproponendo la sua leadership, anche per non disperdere quell'energia e quello slancio che un paio di anni fa avevano rappresentato una speranza nuova per la sinistra e per il Paese". E' il suggerimento che Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, rivolge a Matteo Renzi, con una lettera aperta ospitata dal 'Corriere della Sera'.

Il punto di partenza è che al referendum del 4 dicembre gli elettori hanno bocciato una "politica autoreferenziale", un "decisionismo declamatorio, spesso percepito come arrogante". Un dato sul quale "prevale la rimozione". E invece per Chiamparino bisogna ragionare sulla scelta fatta dalla "parte più debole del Paese", che si è schierata in grandissima parte col No, perchè la flessibilità europea "è stata utilizzata per riduzioni di tasse senza qualità, come l'abolizione dell'Imu sulla prima casa" oppure per una politica di incentivi che "non ha creato convenienze di medio periodo per una ripresa di investimenti e occupazione".

Chiamparino invoca invece una politica di investimenti pubblici in scuola, innovazione e difesa del territorio, una riforma delle politiche sociali con un reddito di inclusione, e "su questa base" Renzi dovrebbe costruire la sua "piattaforma" e accettare la sfida del congresso Pd. Infine, una precisazione preventiva: "Non mi candido a nulla nè intendo partecipare a operazioni scissionistiche".