Centrodestra, Parisi: convergenza con Berlusconi, riferimento Ppe

Roma, 7 gen. (askanews) - Nessun nuovo idillio con Silvio Berlusconi: "Mi sembra esagerato". Detto questo, con l'ex premier "c'è una oggettiva convergenza sull'esigenza di costruire un'area politica, liberale, popolare e riformista, che abbia nel Ppe il suo punto di riferimento. Un'area che tornerà protagonista, non certo al traino di slogan che rischiano di consegnare l'Italia ai 5 stelle". E' quanto dichiara l'ex candidato sindaco di Milano, Stefano Parisi, che in un'intervista a "la Repubblica" conferma il riavvicinamento al leader di Forza Italia, anche se questo non vorrà dire entrare nel partito: "Non mi è stato più chiesto e non è questo il mio ruolo. Il percorso sarà parallelo, come sempre è stato fin da settembre. Fi consoliderà il blocco di consensi, io mi muovo da tempo per rigenerare una nuova offerta politica popolare potenzialmente molto consistente: ci sono 10 milioni di voti che il centrodestra ha perso in questi anni e che si sono rintanati nell'astensione".

In merito al rapporto politico con Matteo Salvini, Parisi ribadisce: "Dalla Lega oggi siamo molto lontani su tanti tempi fondamentali, dall'Europa alla legge elettorale. Questo è un Paese da ricostruire con gente capace e responsabile, non con politici abili solo nella battuta o nello slogan". Contrarietà di Parisi anche alle primarie a marzo, lanciate dal leader del Carroccio: "Marzo no, bisogna attendere la legge elettorale. Io non sono contrario alle primarie, se organizzate e regolate in modo serio. Tutto dipende dal sistema elettorale: se un maggioritario imporrà una coalizione, allora bisognerà farle nel centrodestra. Diversamente, col proporzionale, le dovremo fare all'interno dell'area liberale e popolare. In ogni caso non certo con quattro gazebo in giro per le piazze".