Cda Rai diviso su piano informazione, Dall'Orto proverà sintesi

Verdelli per alcuni è già accantonato, per altri da rivedere. Il dg chiede tempo

Roma, 3 gen. (askanews) - Il piano Verdelli per l'informazione Rai non sarà accantonato ma subirà una "revisione". E' quanto si apprende al termine del Cda informale di viale Mazzini che si è tenuto oggi.

Nella riunione non c'è stato un voto, ma secondo quanto si apprende si sono registrate visioni discordanti tra i consiglieri di amministrazione sul progetto di Verdelli.

"Il piano così com'è non ha esito, serve come base insieme ad altri documenti, ma serve una profonda rivisitazione, da fare entro un mese", rivela un consigliere di amministrazione che preferisce rimanere anonimo. "Di fatto - aggiunge - il piano è accantonato ma c'è un clima di positivo avanzamento. L'obiettivo rimane quello di rendere più diffusa l'informazione Rai e di garantire il pluralismo. Il cda chiede anche un impegno forte per l'innovazione".

Il consigliere di amministrazione renziano Guelfo Guelfi, però, smonta la ricostruzione di chi parla di piano accantonato. "Nel cda - afferma - c'è una componente che osteggia il piano Verdelli ma la discussione è stata presa in mano dal dg che assume la titolarità dell'argomento e prevede una revisione a partire dalla gerarchia delle forme attuative del piano. Campo dall'Orto parla di quattro punti: la digitalizzazione, la pervasività e velocità del piano e la sua efficienza strutturale, una visione possibile, e il rapporto con l'estero, con i grandi network. E' un altro discorso rispetto a dire che si è bocciato il piano Verdelli. Campo dall'Orto ha assunto la posizione che deve assumere il dg rispetto al piano, e ci ha proposto un tempo perchè ci porti la sintesi. La zizzania non ci appartiene", conclude Guelfi