Candidature irregolari, consigliere indagato autosospeso dal Pd

A Napoli Salvatore Madonna congela l'iscrizione. La candidata Sindaco dem Valente sentita in Procura dai magistrati

Napoli, 8 feb. (askanews) - Salvatore Madonna si è autosospeso dal Pd. Il consigliere al Comune di Napoli è l'unico finora indagato per i casi di candidature che non risultano regolari. Si tratta, infatti, di candidature di cui i diretti interessati sono stati inconsapevoli fino alla richiesta della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale.

Madonna, che ha ricevuto un avviso di garanzia, ha ufficializzato a sua decisione con poche parole: "In relazione alle vicende che mi vedono interessato, pur ritenendo di non aver commesso alcuna irregolarità, ed in attesa che la mia posizione venga chiarita, ritengo opportuno autosospendermi dal Partito Democratico".

L'annuncio è arrivato nella stessa giornata in cui la candidata a Sindaco di Napoli del Pd, Valeria Valente, è stata sentita in Procura come persona informata dei fatti nella stessa inchiesta.