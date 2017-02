Campagna social Meloni: Mattarella ci ripensi e vada a Basovizza

Roma, 9 feb. (askanews) - La presidente Fdi Giorgia Meloni ha avviato una cammpa social x chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, domani a Madrid per una riunione Cotec, di ripensarci e prendere parte alla celebrazione del Giorno del Ricordo recandosi di persona a Basovizza, dove cvi saranno Giorgia Meloni e Matteo Salvini, a rendere omaggio alla lapide che ricorda la tragedia delle Foibe. La campagna è stata avviata anche su Twitter: e la Meloni invita al popolo della rete di scrivere direttamente l'account ufficiale del Quirinale per chiedere al presidente Mattarella di ripensarci e di essere presente a Basovizza domani.

"Il popolo italiano - si legge nell'appello sul web- invita il Presidente Mattarella il giorno 10 febbraio alle ore 10 presso il monumento nazionale della Foiba di Basovizza per celebrare la cerimonia ufficiale in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata": è questo il testo della campagna-appello avviata questa mattina sui social network dal presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione del giorno del ricordo che ricorre domani 10 febbraio".

"Per il secondo anno consecutivo - scrive il Giorgia Meloni su Facebook - il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non sarà presente alla foiba di Basovizza e alle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e del dramma dell'esodo giuliano-dalmata. Invitiamo il Capo dello Stato a ripensarci e a partecipare a questa ricorrenza istituita per legge dal Parlamento: se glielo chiede il popolo italiano non potrà tirarsi indietro".