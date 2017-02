Calenda si schiera col "non voto", Gentiloni: posizione personale

Roma, 2 feb. (askanews) - E' Carlo Calenda il primo ministro (e per ora unico) a iscriversi al partito del non voto. Un'intervista al 'Corriere della Sera', che - chiarisce più volte - è rilasciata a titolo personale, ma chiara e senza equivoci: "Andare alle elezioni a giugno o peggio ad aprile rappresenta a mio avviso un serio rischio per la tenuta del Paese". Un avvertimento durissimo a Matteo Renzi, da cui si smarca immediatamente il premier Paolo Gentiloni: "Una sua posizione personale che certo non impegna il governo e il suo presidente", chiarisce.

Una presa di posizione che irrita, e non poco, Matteo Renzi, che Calenda ha voluto prima come ambasciatore a Bruxelles e poi come ministro dello Sviluppo: "Da tempo i rapporti tra lui e Matteo sono freddi e ora cerca di giocare una sua partita personale in vista di un possibile governo di larghe intese", è la spiegazione dei renziani. Che ironizzano sull'autocandidatura di Calenda a nuovo Prodi: "Semmai nuovo Monti...", dicono ricordando la biografia del ministro.

Ma intanto il partito del non voto conta un nuovo iscritto, che registra il plauso di Forza Italia, con i capigruppo Romani e Brunetta, quello dei centristi, e anche di qualche parlamentare Pd: Massimo Mucchetti, ma anche il lettiano Marco Meloni. Sparano invece ad alzo zero il leghista Matteo Salvini ("Calenda parla per conto di Confindustria e Bruxelles") e Giorgia Meloni ("Esegue gli ordini di Napolitano e dei poteri forti").

Nessuna dichiarazione invece da parte della minoranza Dem, che però di certo non condivide la corsa al voto renziana. Oggi per la sinistra Pd è il giorno dell'Ulivo 4.0, come lo definisce Pierluigi Bersani: "Una salda cultura costituzionale e democratica e un campo plurale perché penso che per reagire a questo campo di idee della nuova destra dobbiamo organizzare un campo di idee vasto, plurale, perfino slabbrato, non di genti che la pensino tutte allo stesso modo ma che la pensano allo stesso modo su 4 punti fondamentali". D'accordo con Bersani anche Michele Emiliano: "Tutti pensiamo al nuovo Ulivo, a rifare il Pd per evitare che Renzi uccida questo progetto". Dicendosi anche pronto a farsi da parte se dovesse essere trovato il "giovane Prodi": "Noi dobbiamo trovare una figura come questa. Poi se la troviamo e non sono io, io sarò felice lo stesso". Un identikit che a molti fa pensare ad Enrico Letta. L'ex premier per ora tace, ma a marzo tornerà a parlare, di Europa e della democrazia italia, in incontri pubblici anche in Italia, per la presentazione del suo libro "Contro venti e maree".