Calenda: con Ue a due velocità Italia potrà essere strategica

Milano, 8 feb. (askanews) - Con un'Europa a due velocità anche dal punto di vista politico, "l'Ue starà insieme in un nucleo più piccolo: noi dovremo fare i nostri compiti a casa, ma in un contesto in cui le 'aree di faglia' che stanno intorno all'Italia ci mettono in una posizione strategica e centrale e obbligheranno l'Europa a darsi nuovo equilibrio". E' l'opinione di Carlo Calenda, intervenuto al convegno sul "Futuro dell'Europa dopo Brexit e Trump. Un'Europa a cerchi concentrici per evitare la disintegrazione in atto", organizzato presso la Borsa di Milano da MacroGeo, società di ricerca presieduta da Carlo De Benedetti. "Che il nocciolo duro della Ue tenga è possibile, con Francia, Spagna, Italia", è la convinzione di Calenda.

"La svolta tedesca - ragiona il ministro dello Sviluppo, riferendosi alle dichiarazioni di Angela Merkel sull'Ue a due velocità anche nell'integrazione politica - mi pare importane. Non so se avrà un happy ending, bisognerà lavorarci su, ma non è che si tratta di scrivere un nuovo trattato...".

E se i temi su cui accelerare l'integrazione tra un nucleo più ristretto di Paese sono "commercio, migrazioni e Difesa", per Calenda anche la Germania non potrà fare a meno dell'Italia: "La presa di posizione tedesca è arrivata perché i Paesi dell'Est non hanno accettato il burden sharing sui migranti. Da noi è stato sottovalutato, ma per la Merkel questo è stato un tradimento e ora vede l'Italia come sua alleata".

Insomma, ribadisce Calenda, "la proposta Merkel è giusta perché nel mondo serve un assetto più duro, più veloce", visto che sembra sconfitto l'approccio mulilaterale tipico dell'Europa. "Il mondo è e resterà più duro, per i prossimi anni. E anche in Italia bisogna andare vero un assetto più tosto. Altrimenti accelera la disgregazione". Quindi "ci saranno 'cerchi concentrici', ci saranno due velocità e a nessuno sarà precluso di entrare ad esempio sui migranti: ma a patto che accetti davvero il burden swharing". Il rischio arriva però dalle elezioni francesi: "Poi se in Francia va nel modo sbagliato, rischia di essere una discussione inutile". In ogni caso, "la Germania su questo va 'ingaggiata', anche se cercherà di curvare questa discussione ai suoi interessi".