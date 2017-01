Bulgarelli: M5s smentisca tassazione eletti a favore Rousseau

Roma, 13 gen. (askanews) - "Ovviamente, non essendo un partito, questa notizia sarà smentita. Il M5s i soldi li restituisce". Lo ha scritto su Facebook la senatrice Cinque Stelle Elisa Bulgarelli, a proposito delle notizie di stampa sulla possibilità che in futuro sia chiesto agli eletti pentastallati di versare una quota fissa annuale - pari circa al 10% degli emolumenti per le cariche pubbliche- all'Associazione Rousseau gestita da Davide Casaleggio che cura e organizzazione e comunicazione interna e con l'esterno del MoVimento.

"Volevo come sempre - ha anche dichiarato via social Bulgarelli all'indomani del suo attacco alla piaffaorma Rousseau- rassicurare tutti: io sono e rimango moVimento e Portavoce, non vado da nessuna parte. Non lascerò mai campo libero a chi vuole trasformare i nostri sogni in un partito. Aggiungo inoltre che se mai dovessi andarmene, vorrebbe dire che sarei talmente rassegnata al non vedere più il sogno realizzato che prenderei la porta di servizio e arrivederci e grazie; non avrei bisogno di dire più nulla, perchè tutto quello che avevo da dire lo avrei già detto in precedenza".