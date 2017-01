Berlino, 18 gen. (askanews) - "Credo che il discorso di ieri di Theresa May abbia riempito di contenuti quello che era un titolo fino ad ora. Ora abbiamo più chiaro cosa significhi 'Brexit is Brexit' per il governo britannico. L'Ue è pronta a discutere con atteggiamento di solidarietà e amicizia per il Regno Unito". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Berlino.

"Mi fa piacere - ha aggiunto - che la May abbia confermato l'impegno sul piano politico e militare e che le modalità e i tempi siano scritti nei trattati. Su queste basi credo si potrà raggiungere un'intesa".