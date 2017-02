Bossi: Salvini pronto a sacrificare Lega pur di fare il premier

Roma, 1 feb. (askanews) - "Purtroppo temo non ci sia molto da fare. Salvini si è messo in testa di fare il premier e pur di arrivare al suo obiettivo è disposto a tutto, persino a sacrificare la Lega". Lo afferma in una intervista al Giornale Umberto Bossi secondo il quale "ormai da settimane Salvini fa lo stesso gioco di Renzi" e "ha paura del congresso (della Lega, ndr) e di quel che potrebbe succedere".

"Non è un caso che Renzi insista per andare a votare subito - spiega -: lo fa anche perché vede un centrodestra completamente disgregato e pensa che alla fine il voto utile andrà al Pd". Bossi è convinto che "andare al voto senza una legge elettorale che ci consenta di allearci assicurandoci un peso specifico è un suicidio che porterà la Lega all'irrilevanza". La prima alleanza da fare secondo il fondatore del Carroccio è quella con Silvio Berlusconi che in un'unica lista "non ci starebbe".