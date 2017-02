Bossi: non vado con Berlusconi, con Salvini ho chiarito

Roma, 10 feb. (askanews) - "Tutte cazzate". Così, in maniera molto chiara, Umberto Bossi ha smentito le voci di una sua possibile candidatura con Silvio Berlusconi alle prossime elezioni politiche. In una intervista al Fatto Quotidiano Bossi ha sostenuto che "se il centrodestra tornasse compatto intorno a Berlusconi, in quale veste si vedrà, chi potrebbe sfidarci?". Un modo per spegnere anche le presunte frizioni con Matteo Salvini.

"Con Salvini - ha sottolineato - non ho nulla da chiarire, l'ho incontrato lunedì. Ho sentito pure Berlusconi. Salvini ci ha parlato - ha aggiunto Bossi - e ha volontà di dialogare".

L'esponente del Carroccio ha poi parlato di Matteo Renzi ma le sue parole potrebbero essere riferite anche a Salvini. "Renzi - ha spiegato - non ne ha fatta una giusta, non sa tenersi il partito. Un segretario vero - ha detto - sa unire e farsi rispettare senza minacciare. La minaccia è l'ultima carta degli sconfitti".

Bossi ha ribadito che si "deve andare al voto il prima possibile, nel giro di un anno. La gente vuole votare". Se poi il candidato premier sarà Berlusconi "si vedrà. L'importante - ha affermato - è trovarsi tutti di nuovo intorno a un tavolo".