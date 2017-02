Boschi in cattedra a Pisa, in piazza contestano: non ti vogliamo

Pisa, 6 feb. (askanews) - "E' un onore per me essere qui per parlare della frontiera dei nuovi diritti": il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi apre con queste parole la sua 'lezione' sulle pari opportunità alla Scuola normale di Pisa. Ma nella sala in cui si tiene la conferenza - con l'ex ministro, in tailleur nero e camicetta bianca, seduta da sola alla scrivania - arriva l'eco della protesta che si svolge in piazza dei Cavalieri.

"Non ti vogliamo in Toscana, a Pisa non ti vogliamo: resta a Laterina" è la frase urlata da uno dei manifestanti del Comitato vittime delle banche. I partecipanti alla protesta sono poche decine ma presidiano la piazza sotto la Normale con slogan e striscioni esposti.

Boschi è blindatissima, anche la stampa è stata fatta accomodare in una saletta attigua a quella della conferenza e l'ex ministro ha raggiunto il luogo dell'incontro da un ingresso defilato rispetto a quello principale.