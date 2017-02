Boldrini:odio e fake news anche in politica,serve responsabilità

Roma, 9 feb. (askanews) - "Questo è un tempo in cui l'odio sta marcando il discorso pubblico, la politica deve intervenire, ma anche in questo ambito la responsabilità non è una delle prerogative più diffuse". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini intervenendo, nella sala della Lupa di Montecitorio, al workshop "Sicuri sul web per una navigazione consapevole" a pochi giorni dall'Internet safer day. "L'odio si sta diffondendo sia nella vita quotidiana sia nel modo in cui ci si relaziona agli avversari politici" ha osservato la Boldrini chiedendo a tutti più "responsabilità".

"Ricevo costantemente - è tornata poi a denunciare Boldrini - sui social messaggi di odio, li ho denunciati per tutte le donne che ne sono vittime e non hanno il coraggio di dirlo. E ho avuto 7 milioni di condivisioni" ha aggiunto la presidente che ha poi riferito dell'incontro con i vertici di Facebook. "In quell'occasione ho fatto delle proposte: innanzitutto inserire un'icona per dire 'attenzione odio'. Poi una linea di numero verde. Infine: aprire un ufficio operativo capace di avere una linea diretta con le istituzioni. Le risposte che ho ottenuto dopo due mesi sono del tutto generiche: le proposte erano sensate e mi aspetto almeno una risposta nel merito".

"I social network - ha sottolineato- non sono autostrade in cui i veicoli passano, in cui viaggiano tweet, post o video dei quali loro non si assumono la responsabilità: non è così, non può essere così. Devono essere parte attiva contro l'odio. Da che parte sta Fb: dalla parte di chi dennuncia le violenze o di chi le compie? Vorrei che questo giovane imprenditore che ha creato Fb si facesse paladino della lotta alla violenza nella sua creatura, in Facebook"

Del pari, ha denunciato Boldrini, "le fake news non sono goliardate, decise da quattro amici al bar, ma operazioni strutturate o per far soldi o per delegittimare le persone. Sono operazioni sporche" e "tutti i cittadini possono fare qualcosa contro questo fenomeno. Le fake news creano caos e confusione e danneggiano le persone, essere mal informati è rischioso".