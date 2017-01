Boldrini: legge elettorale deve uscire dal Parlamento

Roma, 27 gen. (askanews) - La legge elettorale deve uscire dal Parlamento. E' l'opinione della presidente della Camera, Laura Boldrini, a due giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato parti dell'Italicum, consegnando comunque una legge applicabile per l'elezione dei deputati.

"Il confronto sulla legge elettorale per ora - ha osservato Boldrini, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio - si vede più sui giornali che nelle aule parlamentari. Io mi auguro si cominci a discuterne nelle aule parlamentari. Certo bisogna aspettare anche le motivazioni della sentenza, ma nel frattempo non bisogna perdere tempo a mio avviso".

"Salta agli occhi - ha sottolineato Boldrini - che vi siano delle differenze tra le due leggi (di Camera e Senato, ndr) e c'è una differenza che ancora non è emersa e a me sta a cuore: quella della doppia preferenza di genere. Alla Camera ce l'abbiamo, al Senato no. Quindi anche questo aspetto vale la pena di attenzionare. Quindi si elabori una legge che per me deve essere una legge che esce dal Parlameto".