Boldrini lancia on line raccolta fime "#BastaBufale"

Appello per informazione doc. Sottoscrivono Totti, Fiorello, Ozptek, Verdone, Morandi, Caracciolo, Amendola, Augè

Roma, 8 feb. (askanews) -

"Lancio l'appello #BastaBufale - ha annunciato la Presidente della Camera Laura Boldrini - perché essere informati è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Il tema riguarda tutti i cittadini e tocca un principio cardine delle nostre società democratiche, il diritto a una corretta informazione. Le bufale non sono goliardate, provocano danni reali alle persone: basti pensare a quelle sui vaccini pediatrici, alle terapie mediche improvvisate o alle truffe online".

È possibile accedere al sito www.bastabufale.it per leggere i contenuti del documento e sottoscriverlo. "Al termine della sottoscrizione - ha proseguito Boldrini - consegnerò le firme dei cittadini ai rappresentanti del mondo della scuola e dell'università, dell'informazione, delle aziende e dei social network. Vorrei coinvolgere tutti questi settori a collaborare in maniera progettuale e concreta per arginare il fenomeno."

Hanno già aderito all'iniziativa Francesco Totti, Fiorello, il regista Ferzan Ozpetek, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Claudio Amendola, l'antropologo Marc Augé e il direttore di Limes Lucio Caracciolo.