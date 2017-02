Boldrini: Europa a due velocità occasione per uscire dal guado

Roma, 7 feb. (askanews) - "Sono d'accordo: è una buona occasione per dare nuovo slancio e nuova energia al processo europeo". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, interpellata sull'ipotesi di un'Europa a due velocità a margine dell'iniziativa dell'alleanza delle cooperative italiane in occasione dei 130 anni della cooperazione.

"Penso - ha sottolineato Boldrini - che in questo momento bisogna fare chiarezza: noi viviamo da lungo tempo una stagnazione dell'Europa, un guado. Se non facciamo niente rischiamo di perdere tutto, tutto quello che abbiamo guadagnato in 60 anni, in primis la pace, la stabilità e il benessere. Noi adesso abbiamo la possibilità di fare questo: chi vuole andare avanti nel processo di integrazione politica ha il diritto di farlo, di portarsi avanti e arrivare a un'unione federale di stati. Chi non se la sente, chi non crede nell'integrazione politica, può rimanere indietro: questo è compatibile. L'importante è non stare fermi, non possiamo permettercelo".