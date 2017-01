Boldrini contro Trump: porta a caos pericoloso,l'Europa reagisca

Roma, 29 gen. (askanews) - "Riguarda tutti noi quello che il nuovo presidente Trump sta decidendo per gli Stati Uniti perchè i suoi provvedimenti, oltre a minare le basi dei principi giuridici internazionali, portano ad un caos generale e rischiano di alimentare pericolose ritorsioni". Lo ha denunciato via Facebook la presidente della Camera Laura Boldrini, sottolineando che in Europa "è urgente che l'Unione, così come ogni singolo Stato, risponda, con voce ferma e decisa nel rivendicare la compatibilità tra le esigenze della sicurezza e lo Stato di diritto".

"Prima - sottolinea Boldrini- gli insulti inaccettabili contro i messicani, definiti "criminali e trafficanti". Poi la rivalutazione della tortura come strumento che "funziona" nella lotta al terrorismo. Ora il blocco per tre mesi all'ingresso dei cittadini provenienti da 7 Stati a prevalente religione musulmana - e con esenzione per i cristiani. E infine lo stop all'arrivo di rifugiati siriani. Sono segnali, inequivocabili e allarmanti, che si vogliono fare distinzioni su base etnica e religiosa, che il sospetto può investire interi popoli e non i singoli accusati di reati, che le convenzioni internazionali sottoscritte anche dagli Usa perdono di valore e i diritti umani si applicano ad intermittenza, che per rispondere all'Isis è lecito anche usare strumenti non consentiti dall'ordinamento".

"Nella società statunitense stanno montando le proteste, in nome di quei valori di apertura, accoglienza e rispetto delle differenze sui quali è stata costruita la loro identità. Ma di qua dall'Atlantico - conclude Boldrini- non ci possiamo limitare al ruolo di preoccupati spettatori. Non lo possiamo fare perché le nostre Costituzioni nascono sulle ceneri della seconda guerra mondiale e delle persecuzioni su base razziale, ideologica e religiosa. È questa eredità che ci ha portato a riaffermare con forza nelle nostre Carte i principi di libertà, di eguaglianza e di non discriminazione per i quali l'Europa è stata e continua ad essere un punto di riferimento mondiale".