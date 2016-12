Boldrini commemora in aula strage Berlino: aggressione ignobile

Ancora una volta vittime innocenti per colpire valori dell' fondanti Europa

Roma, 20 dic. (askanews) - "Un brutale attentato terroristico ha provocato 12 vittime e 48 feriti in un mercatino natalizio di Berlino. Questa ignobile aggressione contro persone innocenti colpisce ancora una volta l'Europa nei suoi fondamentali e irrinunciabili valori di pace, democrazia e libertà". Lo ha affermato la presidente della Camera Laura Boldrini, commemorando in aula a Montecitorio in piedi la strage terrorista di Berlino e le sue vittime.

"Il nostro continente - ha detto ancora Boldrini- non deve tuttavia diventare ostaggio della paura e dell'odio, ma dare prova di lucidità e fermezza moltiplicando gli sforzi per combattere il terrorismo, soprattutto attraverso una reale cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo ed internazionale. Il terrorismo è infatti un fenomeno che colpisce ovunque, a qualsiasi latitudine e non risparmia nessuno, neanche famiglie e bambini, attentando ai valori fondanti della nostra convivenza pacifica".

"A tutto il popolo tedesco - ha concluso la presidente della Camera- esprimo la vicinanza mia personale e dell'intera Camera dei deputati. Ho già fatto pervenire il nostro cordoglio al Presidente del Bundestag Norbert Lammert, con il quale ho avuto una conversazione telefonica questa mattina".