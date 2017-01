"Se lo mettano bene in testa tutti"

Roma, 18 gen. (askanews) - "Il Codice di comportamento che il Movimento 5 Stelle propone ai propri candidati ed eletti e che questi ultimi accettano, come impegno morale, etico e politico nei confronti degli elettori, attraverso la libera sottoscrizione, è legittimo, valido e pienamente efficace. Se lo mettano bene in testa tutti: dai partiti ai giornali, fino ai sapientoni della vecchia politica". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo.

"Il Tribunale di Roma, infatti, con l'ordinanza n. 779/2017 ha rigettato integralmente - si sostiene - tutte le istanze presentate dall'avv. Monello (iscritto al PD) e sostenute ufficialmente sia dalla senatrice Monica Cirinnà (Pd) che della deputata Stella Bianchi (Pd), condannando l'avvocato Monello a pagare anche le spese processuali al Comune di Roma".

Secondo il post "dalla sentenza si deducono chiaramente 3 principi: i) che il Codice di comportamento del M5S e gli impegni in esso contenuti non sono cause che comportano la ineleggibilità dell'eletto o la decadenza della carica ricoperta;

ii) che il Codice di comportamento non condiziona in alcun modo la libertà di manifestazione del voto da parte degli elettori e non produce conflitti di interessi;

iii) che gli unici soggetti che potrebbero tentare di impugnare la validità dell'impegno assunto sono gli stessi sottoscrittori. In questo caso pero', qualora lo facessero, rinnegherebbero se stessi davanti a tutti gli elettori e farebbero capire che la loro parola data ai cittadini vale zero".

"Il Codice, dunque, persegue solo ed esclusivamente finalità lecite ed in favore dei cittadini e chiunque pensi che detto impegno sia solo 'carta straccia' - si sottolinea - tradisce evidententemente la fiducia ricevuta dai cittadini e riduce il proprio onore a carta straccia. Quanto ai parlamentari del Pd, infine, farebbero bene a iniziare ad occuparsi dei problemi dei cittadini e delle imprese anzichè pensare solo a come far fuori il Movimento 5 Stelle e a mantenere le proprie poltrone".