Blog Grillo: Legalicum per votare a giugno, o Pd vuole pensioni?

Roma, 10 feb. (askanews) - Approvando il 'Legalicum', la proposta di legge elettorale del Movimento 5 stelle, è possibile votare a giugno, "tutto il resto sono scuse per arrivare alla pensione dei parlamentari". E' quanto si legge in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo e firmato M5s.

"Il Legalicum è ufficialmente in vigore. L'Italicum non esiste più", si legge nel post. Adesso "c'è una tabella di marcia pronta per far votare gli italiani al più presto: entro fine febbraio votazione alla Camera della proposta del Movimento 5 Stelle, entro marzo votazione al Senato, entro aprile scioglimento delle Camere, giugno elezioni!" "Tutto il resto - attaccano i pentastellati - sono scuse per arrivare alla pensione dei parlamentari che scatta a settembre dopo appena 4 anni e mezzo di lavoro: congressi, primarie, caminetti, correnti, sono tutte chiacchiere per negare l'impegno preso da tutti all'indomani del 4 dicembre davanti al Capo dello Stato. I partiti sono riusciti a partorire due leggi elettorali antidemocratiche consecutive, una del centrodestra (il Porcellum) e una del centrosinistra (l'Italicum). Ora vogliono il premio alla coalizione per ammucchiarsi tutti insieme e allungare i tempi per arrivare alla pensione. La proposta del Movimento 5 Stelle è pronta e va nella direzione indicata dal presidente della Repubblica. Il partito di maggioranza in Parlamento è il Pd - conclude il blog di Grillo - se non si va al voto è per volontà sua e del segretario Renzi. Ci rivolgiamo a loro: elezioni o pensioni? #PdRispondi!"