Blog Grillo: la Giunta Raggi è un'amministrazione coraggiosa

Roma, 3 feb. (askanews) - "Un'amministrazione coraggiosa". Viene definita così sul blog di Beppe Grillo la giunta capitolina di Virginia Raggi, all'indomani del lungo interrogatorio davanti ai pm romani che la accusano di falso e abuso d'ufficio e della rivelazione di una polizza a lei intestata da parte di Salvatore Romeo.

Sul sito del garante M5s, organo ufficiale di comunicazione del MoVimento, non compare alcun riferimento diretto alle ultime burrascose vicende della sindaca di Roma. Solo in uno dei due post con cui è stata aggiornata l'home page di prima mattina non sfugge il sostegno alla prima cittadina della capitale. "Il Coni e Malagò - si legge - si sono visti sfilare da sotto il naso la ricca torta delle Olimpiadi grazie ad un'amministrazione coraggiosa, e tentano di rifarsi aggrappandosi al bilancio pubblico e alle tasse dei cittadini". Il riferimento è ad un emendamento del Pd al decreto salvabanche che consentirebbe al governo di stanziare risorse a tutti "i comitati organizzatori di eventi sportivi che rientrino negli interessi del CONI, del CIP, di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN). Si prepara il terreno per future marchette e si prevede anche l'opzione delle controgaranzie a favore di istituti di credito garanti per gli eventi sportivi".

All'arrivo in Campidoglio di prima mattina la Sindaca ha ribadito l'intenzione di tirare dritto, tornando a ripetere la totale estraneità e non conoscenza dei comportamenti e delle relazioni di Marra come delle polizze a suo vantaggio stipulate da Romeo. Aggiungendo ldi poter contare sul sostegno di Grillo e M5z. Ma sul web molti iscritti attaccano la Raggi. E se è vero che l'ala storica dei parlamentari suoi avversari interni Lombardi-Taverna-Ruocco-Fico rispettano il silenzio evidentemente imposto dallo staff comunicativo che accomuna tutti i parlamentari pentastellari, è altrettanto vero che finora la Sindaca è stata la sola a difendere se stessa: "ho il sostegno del movimento Cinque Stelle: direi proprio di sì, non penso alle dimissioni".