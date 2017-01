Blog Grillo a Mentana: nostra denuncia politica, non se la prenda

Roma, 4 gen. (askanews) - "Ieri Mentana si è risentito per il fatto che il logo del suo Tg fosse presente nell'immagine del post che denunciava le bufale dei media italiani. Non se la prenda direttore, è stato fatto per 'par condicio' per non far sfigurare troppo i suoi colleghi. E inoltre si trattava di una denuncia politica per criticare il sistema mediatico nel suo complesso". E' quanto si legge in un post firmato Movimento 5 stelle e pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Ieri il direttore del Tg di La7 aveva annunciato di voler querelare Grillo per il post in cui il leader M5s accusava media e Tv di essere "i primi fabbricatori di notizie false".

Il 'messaggio' a Mentana appare oggi nel post scriptum a un post relativo al codice di comportamento del Movimento. "Le auguriamo di continuare a fare informazione che sia rispettosa della verità e dei cittadini ancora a lungo", scrive ancora il M5s a Mentana.