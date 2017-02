Bersani:ridiscutere linea politica e leadership Pd prima del voto

Roma, 2 feb. (askanews) - Nel Pd c'è bisogno di ridiscutere di linea politica e leadership. Lo ha detto Pierluigi Bersani a Radio Radicale.

"In tutti i partiti che conosco - ha sottolineato l'ex segretario dei democratici - in Europa e nel mondo quando si arriva alle viste della conclusione di un ciclo che è quello della legislatura o del congresso precedente si rende contendibile la linea politica. Quindi non è che noi possiamo arrivare a votare senza, in casa Pd, fare il punto e dire abbiamo fatto bene o male. Quindi se non si fa un congresso, si faccia la cosa che assomiglia a un congresso che ci metta in condizione di discutere linea politica e leadership".