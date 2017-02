Bersani: una provocazione parlare di Italicum anche al Senato

"Via i capilista bloccati"

Roma, 1 feb. (askanews) - Proporre di estendere l'Italicum anche al Senato è "una provocazione", secondo Pier Luigi Bersani. L'ex segretario Pd lo dice in una intervista ad Huffington post. "E' una legge che garantisce l'ingovernabilità. Rende necessario un accordo con Berlusconi e neanche basta".

"Ma aggiungo - sottolinea Bersani - e questo lo dovrebbe scrivere in grassetto nell'intervista: vanno tolti i capilista bloccati che portano a una Camera formata per il 70 per cento di nominati. E considero una provocazione allargare al Senato questo scempio".

Conclude l'ex segretario: "Possiamo discutere o no? E per favore: evitiamo le volgarità dei discorsi sulle seggiole. Io, Speranza, altri abbiamo dimostrato che noi ai posti semmai rinunciamo, in nome delle battaglie sui principi. È offensivo dire che vuole posti chi sta dicendo che bisogna abolire l'aberrazione dei nominati".