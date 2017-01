Bersani: Renzi non ha capito lezione, così si sbatte di nuovo

Roma, 16 gen. (askanews) - "Se il punto di partenza della sua analisi è che il referendum è stato perso a destra perchè 'perchè tanto i compagni ci sono' cominciamo male. Il renzismo non ha capito la lezione, si rischia di tornare a sbattere". Lo afferma in una intervista a Repubblica l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani secondo il quale è stato sbagliato, nella sfida del referendum costituzionale, affidarsi alla "fantomatica maggioranza silenziosa". Insomma "si insiste a voler inseguire un centro che non esiste più perchè oggi il ceto medio è tutto dentro la crisi. Sta cambiando la geografia dell'esclusione. Polemizzo con un'idea di sinistra che si aggrappa ancora alle gloriose parole d'ordine della fase di avvio della globalizzazione: flessibilità, merito, eccellenze. Basta". Secondo Bersani, invece, "la parola d'ordine è protezione. Serve una sinistra protettiva sui suoi valori".

"I 5stelle, pur con i loro limiti, tengono in un confuso standby qualcosa che potrebbe essere peggiore - ragiona Bersani -. Non capisco chi esulta per il rifiuto dei liberali europei di accoglierli. Sarebbe stato un passo avanti. Attenzione a come ci si rapporta al M5S perchè a bastonare il cane tutti i giorni, in tanti poi prendono le parti del cane". Le banche? "Il problema del governo uscente è che sul tema non è stato percepito lineare. Si è avuto paura di annunciare in campagna elettorale un intervento di salvataggio pubblico che sarebbe stato tutt'altro che impopolare". Inoltre "sul piano politico dobbiamo fare un'inversione a U sull'idea che il centrosinistra si riassume nel Pd e il Pd si riassume nel capo. Costruiamo un campo di idee e un fronte largo e plurale, anche slabbrato ai margini, come fanno a destra. E mettiamoci idee buone".

Il leader anti-Renzi è Roberto Speranza? "Lo stimo non è un segreto, è raro trovare giovani con la sua passione. Ma al di là dei nomi serve un segretario che si occupi del partito, sdoppiandolo dalla figura del premier - conclude Bersani -. E non escludiamo a priori di pescare da campi che non sono del tutto sovrapponibili alla politica. Qualcuno può escludere che in giro ci sia un giovane Prodi?".