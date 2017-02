Bersani: Renzi ha alzato un muro, avanti così Pd va a sbattere

Roma, 19 feb. (askanews) - "Siamo a punto delicato. Una parte di noi, me compreso, è convinto che se avanti così il Pd va a sbattere e purtroppo va a sbattere anche una certa idea d'Italia". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, collegato con In mezz'ora, su Raitre, dall'assemblea del Pd a Roma.

"Noi non diciamo di voler avere ragione per forza, che Renzi deve andare a casa per forza. Diciamo - ha spiegato - che vogliamo discutere una urgente correzione di rotta sui grandi temi. Il segretario ha alzato un muro, ha detto si va avanti così: conta in 3 mesi, congresso cotto e mangiato, dove non sarà possibile aprire una discussione. Ora sentiremo la replica".