Bersani: in Pd passaggio serio, vediamo cosa ci tiene assieme

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Pd deve cercare di vedere se esiste ancora "qualcosa che ci tenga assieme". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, inziando il suo intervento alla direzione del partito. "Non parlo da bersaniano, ma da Bersani, perché son preoccupato. Non possiamo fra artifici retorici, battibecchi. Dobbiamo prendere delle decisioni per noi m a prima di tutto per l'Italia. Non entro in tante cose che vorrei puntualizzare, replicare, delle cose che ha detto Matteo".

"Questo - ha aggiunto - è un passaggio secondo me troppo serio e quindi salto su un altro registro. Vorrei provare a vedere se, a prescindere da quello che abbiamo pensato - che probabilmente è incomponibile - di quello che è avvenuto in questi tre anni, troviamo oggi qualcosa che ci tenga assieme".