Bersani: basta giochini e indovinelli, dire quando si vota

Roma, 8 feb. (askanews) - Basta con "giochini" e "indovinelli", bisogna "dire con chiarezza quando si vota, per me bisogna dire che si vota nel 2018 e da lì in giù si mette in fila tutto". Lo ha detto Pierluigi Bersani, parlando con i cronisti in Transatlantico.

"Il governo deve governare - ha aggiunto l'ex segretario Pd - dobbiamo predisporci a un turno di amministrative, a un referendum, e bisogna togliere i voucher, non so cosa si aspetti, e a giugno aprire il congresso del Pd. Abbiamo un Paese da governare, possiamo fare questi giochini qui? Dobbiamo dire parole chiare, dire quando si vota e dire al Paese e all'Europa cosa si fa, serve un soprassalto di responsabilità".