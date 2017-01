Berlusconi:centrodestra unito a amministrative,a politiche non so

Lo spero ma Fi non può snaturare suo ruolo politico, no ad alleanze solo elettorali

Roma, 15 gen. (askanews) - "Alle prossime elezioni amministrative mi auguro che il centrodestra sia in grado di presentarsi unito in tutte le città più importanti, e noi siamo pronti a sostenere i bravi sindaci di Forza Italia, della Lega o di Fratelli d'Italia, come abbiamo sempre fatto. A livello nazionale spero possa accadere lo stesso, ma questo non può significare lo stravolgimento del nostro ruolo politico". Lo ha affermato Silvio Berluconi, intervuistato dal Corriere della Sera.

"In molte realtà territoriali - dice Berlusconi- lavoriamo benissimo con la Lega e gli altri partiti del centrodestra. Non soltanto nelle Regioni e nei Comuni c'è una classe dirigente concreta e preparata con la quale è agevole collaborare, ma ci sono convergenze di programma e di visione. La Lega fa benissimo ad esprimere ragioni e contenuti importanti e rispettabili, ma noi siamo liberali, cattolici, riformatori, e sulla base di questi valori vogliamo tornare al governo del Paese. Non nego che con la Lega di Bossi questo fosse più facile, perché allora nella Lega prevalevano liberismo e federalismo. Io credo nell'unità del centrodestra, naturalmente, ma l'unità è un valore se si basa su un progetto comune, non su un semplice tecnicismo elettorale".

Berlusconi esclude dunque ogni possibilità di un nuovo partito unico di centrodestra, prospettato dall'ala più salviniana del suo partito. "Non so - dice- se davvero ci sia qualcuno che pensa questo. A me non risulta. Se ci fosse sarebbe fuori dal momento storico, ma non sarebbe affatto fuori da Forza Italia. Siamo un grande partito liberale nel quale le idee di tutti sono ben accette. L'importante è riuscire a fare sintesi e ad andare avanti senza contraddizioni sulla linea che ci siamo convintamente dati".