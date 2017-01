Berlusconi: processo grave e inaccettabile, mi ricandido comunque

Roma, 29 gen. (askanews) - "Sono senza parole. Siccome credo in questo paese e nelle sue istituzioni, ritengo grave e inaccettabile che uomini e risorse dell'apparato giudiziario vengano utilizzati per perseguire un disegno ai miei danni e ai danni dei milioni di italiani che da vent'anni danno fiducia alla mia persona, a Forza Italia e al centrodestra". Silvio Berlusconi, all'indomani del rinvio a giudizio nel processo Ruby ter a Milano per corruzione di testimoni con riferimento alle deposizioni delle olgettine, attacca frontalmente i magistrati di Milano che lo hanno disposto accusandoli di aver messo in piedi un processo fondato solo su ragioni politiche.

"Si erano illusi - contrattacca Berlusconi- di averci sconfitti. Oggi siamo di nuovo al centro della scena politica. Secondo le indagini demoscopiche il mio intervento è statato determinante per trasformare il risultato del referendum da un sostanziale pareggio a un trionfo del no. E ora che ci candidiamo seriamente a tornare alla guida del paese, di fronte al fallimento del Pd e all' inconsistenza dei grillini certa magistratura - sottolineo non tutta la magistratura - torna ad aggredirmi a spese degli italiani. E' difficile parlare di democrazia in un paese in cui accadono queste cose. Dovrebbero rendersene conto tutti quelli che hanno a cuore la libertà e le regole democratiche. Persino i nostri avversari politici. E' in gioco lo Stato di diritto. Questo riguarda tutti: anche chi non ha mai votato per Forza Italia".

Ragione in più, per Berlusconi, di ribadire anche dopo il nuovo rinvio a giiudizio di volersi ricandidare al Parlamento, confidando in una decisione a lui favorevole in questo senso prima delle prossime elezioni da parte della Corte europea di Strasburgo sui diritti dell'uomo. "Credo - dice in proposito- che i giudici di Strasburgo non possano essere indifferenti al fatto che la loro scelta non riguarda solo un cittadino europeo - che sarebbe già comunque importantissimo- ma riguarda la democrazia di un intero Paese. Hanno una grande responsabilità. Naturalmente devono decidere secondo giustizia. Ma mi auguro che, dopo tre anni e mezzo, tengano conto delle date delle nostre prossime elezioni nel fissare i tempi della decisione".

Quanto al merito della contestata corruzione di testimoni, Berlusconi ostenta ancora una volta la trasparenza dei suoi aiuti alle olgettine. "Hanno avuto la vita rovinata per essere state a casa mia. Mi sono solo sentito in dovere di aiutarle. Le ho aiutate, le aiuto e le aiuterò. L'ho fatto pubblicamente: alla luce del sole con bonifici bancari. Il mezzo più trasparente e tracciabile che esiste. L' ho raccontato in tante occasioni, in colloqui privati, in discorsi pubblici e in interviste alla stampa e alla tv e anche alla stessa magistratura in epoca non sospetta. Se avessi voluto corrompere qualcuno, avrei usato questi mezzi? E' uno strano modo quello di comprare il silenzio di qualcuno raccontandolo a migliaia di persone. Eppure la magistratura italiana ha dedicato e dedica uomini, risorse, denaro a questa indagine, senza una prova, senza un riscontro concreto, senza una foto o un filmato, contro le dichiarazioni univoche di decine di testimoni. Intanto i reati veri dilagano. Ma nessuno se ne occupa. Si occupano di colpire il leader del centrodestra, ancora una vota, ad orologeria, visto che si avvicinano le elezioni".