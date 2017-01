Roma, 20 gen. (askanews) - "È difficile pensare che siano già trascorsi 17 anni da quando ci ha lasciato e molti di più da quando un vero e proprio ½colpo di Stato» lo ha privato del suo ruolo politico e della stessa possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese". Così Silvio Berlusconi, in un intervento su Il Giornale, ricorda Bettino Craxi.

Per Berlusconi "è difficile credere che sia passato tanto tempo perché Bettino è presente, è attuale, è anche oggi un protagonista del dibattito politico. Questo perché - ha spiegato - la grandezza di Bettino Craxi è stata anche quella di saper guardare al di là delle contingenze, è stata quella di porsi per primo il problema di un profondo rinnovamento del sistema politico italiano, di una sua apertura, di una moderniz- zazione indispensabile".

A Craxi, ha continuato l'ex premier, "non hanno permesso di realizzare il suo progetto, e forse come tutti noi ha commesso degli errori, ma rimarrà a suo onore nella storia il merito di averne intuito la necessità, e di aver avuto il coraggio di provarci".

L'eredità politica di Craxi, il socialismo riformatore, liberale, occidentale è per Berlusconi "una delle parti migliori della tradizione politica del nostro Paese. La considero parte integrante del progetto politico che ho creato quando ho fondato Forza Italia, anche per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra post-comunista".

Berlusconi infine ha assicurato di poter "testimoniare che negli anni in cui svolgevo l'attività di imprenditore, e nonostante la grande confidenza personale, Craxi è stato uno dei pochissimi politici a non sollecitare favori economici diretti o indiretti per sé e per il suo partito. Anche per questo Bettino Craxi mi manca e ci manca".