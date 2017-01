Berlusconi: Mediaset non vuole guerre ma rispetto etica e regole

Roma, 15 gen. (askanews) - "Il gruppo che ho fondato non ha mai voluto un conflitto con il signor Bolloré, ma nei rapporti finanziari, imprenditoriali e commerciali esistono un'etica, un sistema di regole e di leggi su cui si basa il libero mercato. Se le si viola apertamente, allora ne risente non solo Mediaset ma l'intera comunità degli affari. Quello che chiede Fininvest è soltanto il rispetto dei patti e delle leggi. Non vuole guerre con chicchessia, non vuole contrasti che nella vita delle aziende non fanno bene a nessuno". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi sulla scalata francese di Vivendì a Mediaset.

"Mediaset - dice Berlusconi al Corriere della Sera- è la prima televisione commerciale in Europa: è un'azienda italiana che ha dato un impulso importante alla crescita dell'economia negli ultimi decenni del secolo scorso. È un'azienda che è nata da un progetto imprenditoriale rilevante, nel quale la mia famiglia ha investito e intende continuare a investire risorse, idee e lavoro. Personalmente non me ne occupo più da molti anni, ma come fondatore e azionista sono ovviamente e totalmente a fianco dei miei figli e del management nella difesa di un'identità aziendale che non può essere messa in discussione né tantomeno frantumata".