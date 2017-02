Berlusconi apre al premio di coalizione: è il male minore

Non è la proporzionale ma frena comunque la corsa al voto con l'Italicum modificato e libera Fi da Salvini

Roma, 3 feb. (askanews) - La "giusta direzione", non ancora il sistema perfetto: "Noi restiamo convinti che serva il proporzionale, ma se insistono con l'Italicum, allora il premio di coalizione è comunque meglio del premio di lista...". Silvio Berlusconi non sposa appieno la proposta di Dario Franceschini, quella appunto di introdurre un premio alla coalizione. Ma di sicuro da Arcore osserva soddisfatto la frenata al piano A di Matteo Renzi, quella "corsa irresponsabile verso il voto" con una legge elettorale che "in un sistema tripolare consegnerebbe il Paese all'ingovernabilità".

L'opzione preferita del leader forzista resta infatti quella di prolungare la legislatura, tanto che anche il giorno dopo dai consiglieri berlusconiani arrivano i complimenti a Carlo Calenda per la sua intervista al 'Corriere': "Una posizione di buonsenso, di chi guidando un ministero importante si rende conto dei rischi per il sistema Paese derivanti dall'andare a votare senza aver prima modificato la legge".

E su come correggere l'Italicum riscritto dalla Consulta, Berlusconi e i suoi non cambiano idea: "Proporzionale senza preferenze. Perchè con un sistema tripolare nessun maggioritario può risolvere il problema della governabilità. Ma se maggioritario deve essere, allora il premio alla coalizione è il male minore...", dicono i suoi uomini. In quel caso, "se tutti faranno la scelta giusta e si riuscisse ad ampliare l'offerta del centrodestra rendendola credibile, potremmo anche puntare al 40%...". Ma al di là dell'obiettivo 'premio', la coalizione 'libererebbe' Berlusconi e Fi dal pressing di Matteo Salvini, consentendo di conservare il simbolo e il nome di Berlusconi sulla scheda, scongiurando l'Opa leghista.