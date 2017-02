Berdini quasi out, ma in M5s c'è chi chiede "paletti" per Raggi

Montini in pole position per il nuovo cambio in Campidoglio. Tregua fra i parlamentari cinque stelle su Roma

Roma, 9 feb. (askanews) - "Noi l'abbiamo avuto qua, e l'abbiamo cacciato...": non è un biglietto da visita troppo brillante quello che un deputato presenta del possibile sostituto dell'assessore romano all'Urbanistica Paolo Berdini, in disgrazia dopo l'incauto colloquio con la Stampa fitto di pesanti considerazioni sulla sindaca Virginia Raggi. Il sostituto si chiama Emanuele Montini, lavora con l'assessore Baldassarre ma in passato è stato a capo dell'ufficio legislativo del gruppo parlamentare a Montecitorio: "Era competente sulle sue materie ma non aveva capacità di coordinamento", raccontano in Palrlamento. E non è escluso che le riserve maturate negli ambienti parlamentari pesino sulla promozione - ipotizzata ma ancora non compiuta - di Montini e frenino quell'accelerazione che la presenza di Montini in Campidoglio questa mattina sembrava suggerire.

Raggi per superare l'impasse sta valutando anche profili alternativi a quello di Montini, per riattribuire definitivamente le deleghe nell'ormai imminente spacchettamento delle competenze dei Lavori Pubblici, della Scuola e del Patrimonio.

Ufficialmente le fonti M5S negano che Beppe Grillo stia seguendo minuto per minuto la nuova tempesta in Campidoglio: "Tu lo conosci questo Berdini, gestisci tu la cosa", sarebbe il messaggio recapitato ieri dal leader M5S alla prima cittadina della capitale. Mettendo da parte "per senso di responsabilità da amministratore" il suo ovvio risentimento per il collega di giunta, Raggi avrebbe congelato, almeno per qualche ora, l'ipotesi della sostituzione immediata. I consiglieri comunali premono per l'avvicendamento, e per ora si verifica "il lavoro realmente fatto" dall'assessore, sul quale pesa ormai una pesante nube di diffidenza.

Cacciarlo via su due piedi significherebbe dare un segnale di maggiore disponibilità alla mediazione con i costruttori interessati alla costruzione dello stadio della Roma e a tutte le cubature che porterebbe con sé. Ma per lo stesso motivo sarebbe causa di nuove tensioni nella base "grillina" romana, una parte della quale è legata alla storia civica e di sinistra di Berdini. Un gruppo di intellettuali 'pesanti' per il movimento - dal letterato Asor Rosa al costituzionalista Paolo Maddalena, protagonista della battaglia referendaria - ha rivolto un appello a Raggi perché revochi, "con un gesto di intelligenza politica" la 'riserva' espressa a caldo su Berdini, perché altrimenti "si farebbe ancora una volta il gioco dei cementificatori e dei distruttori di Roma".

La vicenda romana non è chiusa nemmeno per quanto riguarda il gruppo parlamentare. Di fronte alla decisione con la quale Grillo e Casaleggio hanno blindato in queste settimane la posizione di Raggi, perde terreno la fronda di chi chiedeva da tempo di separare il suo destino da quello del movimento. La scelta dei vertici è legata soprattutto al timore di indebolire Luigi Di Maio, candidato premier in pectore, "ma rimanere inchiodati sulla Raggi alla fine può farci davvero male: al movimento e anche a Di Maio", osserva un senatore.

"Tutti riconosciamo a Roberta (Lombardi, principale antagonista interna della Raggi e dei suoi ex collaboratori, ndr) che su Roma aveva ragione - riconosce un parlamentare settentrionale - ma ormai nessuno chiede di mollare il sindaco". Rimane, e se n'è parlato anche nell'ultima assemblea congiunta di ieri, "una bella riunione", dice chi c'è stato, "una fetta dei gruppi parlamentari che chiede di mettere paletti più stringenti sulle vicende romane". Cioè di decidere in modo chiaro quale sia la linea di confine oltre la quale Raggi verrebbe abbandonata a se stessa.

"Non possiamo dare l'impressione di vivere alla giornata, e di reagire volta per volta, quando in passato bastava molto meno perché facessimo i duri". Non è finita: e qui sperano (ma c'è anche qualcuno degli "ortodossi storici" che non crede più alla "lucidità di Grillo) che la prevista presenza a Roma del leader per discutere dei problemi più spinosi con piccoli gruppi di parlamentari possa aiutare a svelenire il clima. E la competizione interna, le liste, il candidato premier? "Tutto rinviato, vediamo con che legge andiamo a votare".