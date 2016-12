Roma, 23 dic. (askanews) - Il ministro dello Sport Luca Lotti ha nominato proprio legale di fiducia Franco Coppi, con riferimento alle notizie di stampa che lo vorrebbero indagato per violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento per la fuga di notizie che ha danneggiato l'inchiesta a Napoli sugli applati Consip. Lo si è appreso da fonti vicine al minstro che ribadiscono come a Lotti "non è stato finora notificato alcun avviso di garanzia" insieme alla rinnovata "piena disponibilità" del ministro a essere convocato dalla magistratura "per chiarire la sua assoluta estraneità" alla ipotizzata fuga di notizie.